Michal Kwiatkowski, da Ineos Grenadiers, foi o grande vencedor da 13.ª etapa da Volta a França, que ligou Châtillon-sur-Chalaronne a Grand Colombier, num percurso de 138 quilómetros.

O ciclista polaco cortou a meta sozinho, com 47 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, Maxim Van Gils, da Lotto Soudal, e 50 segundos sobre o terceiro, Tadej Pogacar, o esloveno de 24 anos que é um dos candidatos à vitória final no Tour.

De resto, Pogacar (UAE Emirates) ganhou quatro segundos na geral ao seu grande concorrente, Jonas Vingegaard, com uma fuga do adversário dinamarquês a poucos metros do fim da etapa.

Na geral, Vingegaard (Jumbo-Visma) continua a ser o camisola amarela, mas agora com apenas nove segundos de vantagem face a Pogacar, que contou ainda com uma bonificação de quatro segundos. Em terceiro segue Jan Hindley (Bora-Hansgrohe), a dois minutos e 51 segundos.

Este sábado, a 14.ª etapa realiza-se entre Annemasse e Morzine (151,8).