João Almeida e o companheiro de equipa Adam Yates cruzaram este sábado a meta de mãos dadas, naquela que foi a penúltima etapa da Volta a Suíça, reforçando o domínio total da Emirates nesta competição.

Pela terceira etapa consecutiva, desta vez com 118,2 quilómetros, os dois ciclistas foram os dois primeiros a cruzar a meta em Villars-sur-Ollon. Yates ganhou na quinta-feira, perseguido pelo português, mas no dia seguinte, as posições inverteram-se com João Almeida a vencer, perseguido pelo inglês.

Desta vez, os dois companheiros de estrada, depois de mais uma longa fuga, cortaram a meta juntos, de mãos dadas, com o líder da corrida helvética a reclamar a vitória e a reforçar a vantagem sobre o português na geral, de 16 para 31 segundos, graças às bonificações, antes da etapa final da consagração, marcada para este domingo.

Mas abaixo na classificação, Rui Costa cortou a meta no 38.º lugar, quase a seis minutos do líder, enquanto Nélson Oliveira foi 49.º, a quase oito minutos do camisola amarela.

Os momentos finais da penúltima etapa: