Wout van Aert foi o mais veloz na chegada a Tavira, no culminar da terceira etapa da Volta ao Algarve, de 192.2km. Ao sprint, o belga, da Visma-Lease a Bike, bateu a concorrência do português Rui Oliveira, da UAE Emirates, e do alemão Marius Mayrhofer, da Tudor.

Ao fim de 4:50.57 na estrada, o belga cortou a meta.

🚴‍♂️ Capture the moment of Wout van Aert's triumph in Tavira, followed by Rui Oliveira and Marius Mayrhofer, second and third in the stage. Daniel Martínez remains leader in the general classification 📸🥇 #VAlgarve2024 pic.twitter.com/BqLuy9tmBN