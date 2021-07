Eder, herói de Portugal no Euro 2016, vai estar presente em Wembley, este domingo, na cerimónia de entrega do troféu aos novos campeões da Europa.



O avançado sente-se «orgulhoso» pelo convite, embora admite que preferia ver outras seleções na final do Euro 2020.



«É um orgulho ter sido convidado para este evento e poder fazer a passagem de testemunho, embora seja agridoce porque preferia que Portugal estivesse hoje em campo. Não estando, é sempre bom representar o país e desfrutar de uma final que espero emocionante», disse, citado pelo site da Federação Portuguesa de Futebol.



Itália e Inglaterra defrontam-se este domingo, às 20h00, em Wembley, na final do Euro 2020.