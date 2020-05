O Wolfsburgo surpreendeu o Leverkusen e de que maneira! Um triunfo por 4-1, fora, deixou o Bayer em pior situação na corrida a uma vaga de Liga dos Campeões.

O resultado chegou a estar em 4-0 graças a golos de Pongracic (2), Maximilian Arnold e Renato Steffen, mas Baumgartlinger reduziu para 4-1 aos 85 minutos para amenizar, ainda que pouco, a derrota. Um resultado que deixa o Leverkusen no quinto posto com os mesmos pontos do quarto classificado: o Borussia Mönchengladbach ocupa a última posição de entrada na Champions.

Já o Wolfsburgo é sexto, atrás precisamente do Bayer, mas a uma distância de 11 pontos.

Para além do Der Klassiker e do jogo louco que foi o Eintracht Frankfurt-Friburgo, houve ainda um nulo entre Werder Bremen e Borussia Monchengladbach. Um ponto que serviu a este último, como se escreveu antes, de chegar ao quarto posto a um ponto do Leipzig (menos um jogo).