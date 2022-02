A época do Wolverhampton está a ser de tal maneira positiva, que a equipa de Bruno Lage está a apenas seis pontos dos lugares de acesso à Liga dos Campeões, e com dois jogos a menos do que o Manchester United, o quarto classificado.

Nesse sentido, a presença na Champions League na próxima época começa a fazer sonhar os adeptos dos wolves, mas Lage mete água na fervura com uma recordação do... Benfica.

«Temos de ir jogo a jogo, e vou explicar porquê: é que no dia seguinte eu posso ser despedido», começou por dizer o técnico português, deixando assim de parte o sonho da Prova Milionária.

«É a nossa vida. Mesmo que sonhemos com algumas coisas que queiramos fazer na vida, temos de ir pelas coisas sólidas. Eu quero jogar a Liga dos Campeões com o Wolves todos os anos, mas o que sei é que vou sempre tentar ganhar o próximo jogo», continuou, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Arsenal.

Lage recordou depois o Benfica e... Nuno Espírito Santo.

«Por exemplo, olhem para o Nuno. Esteve aqui, fez o um trabalho fantástico, foi para o Tottenham, foi treinador do mês e depois o que é que aconteceu no mês seguinte? Olhem para o que me aconteceu no Benfica: fui treinador do ano, treinador do mês em janeiro, fevereiro, março, abril e depois perdi um par de jogos e fui despedido.»

«Por isso é que eu tenho sempre as chaves do carro no meu bolso, para apenas ter de meter a mala no carro e ir», atirou.