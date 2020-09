Cinco dias depois de ter sido emprestado pelo FC Porto ao Wolverhampton, Vitinha estreou-se na Premier League.

O médio internacional sub-21 entrou a cinco minutos do fim no jogo com o Sheffield United, que os Wolves venceram por 2-0, na primeira jornada da liga inglesa, e deixou uma mensagem nas redes sociais no final do encontro.

«O sonho de jogar na Premier League tornou-se realidade. Obrigado, Wolves por acreditarem em mim. Grande vitória hoje, rapazes», escreveu Vitinha no Instagram, na legenda de uma foto do jogo.