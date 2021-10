Fábio Silva tem perdido algum espaço no Wolverhampton, com o mexicano Raúl Jiménez e o sul-coreano Hwang Hee-chan a assumirem-se com as principais escolhas de Bruno Lage para a frente de ataque. Porém, o técnico garante que continua a contar com o jovem que custou 40 milhões de euros aos cofres do clube inglês.



A imprensa inglesa avançou com a possibilidade de uma saída por empréstimo em janeiro, mas Bruno Lage descarta esse cenário. «O Fábio, para mim, está nos meus planos. Por vezes, o mais importante nesta idade é não fugir o desafio. O desafio está aí.»



«O futebol não se trata de conforto, mas sim de lutar por aquilo que queremos. No final, é bom teres aquilo que queres porque trabalhaste para isso, quer nos jogos, quer nos treinos diários. O Fábio está a trabalhar arduamente todos os dias», garante o técnico.



Bruno Lage tem historial de valorização de jovens e diz que é preciso paciência. «Tenho um passado de trabalho com jovens e eles querem que as coisas aconteçam muito rapidamente. Tenho 45 anos e não acho que seja uma pessoa velha, tenho de trabalhar todos os dias para ter o que tenho. Os miúdos mais jovens têm de lutar. Mostrem-me coisas», completou o treinador português do Wiolverhampton.

Na época de estreia, Fábio Silva fez 4 golos em 36 jogos pelo Wolverhampton. Nesta época, o avançado de 19 anos contabiliza seis jogos pela equipa principal, ainda sem marcar. O antigo jogador do FC Porto fez apenas um golo pelos sub-23, num duelo com o Sunderland.