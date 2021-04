Fábio Silva voltou esta segunda-feira aos golos pelo Wolverhampton, na derrota frente ao West Ham. No final do encontro, o jogador português que anotou o seu terceiro golo pelos Wolves falou sobre o apoio de Nuno Espírito Santo e da equipa.

«O treinador disse-me para pôr energia no jogo, fazer as coisas que faço nos treinos, melhorar o meu futebol, disfrutar estar com a equipa e que quando estamos focados e trabalhamos, as coisas boas chegam», afirmou Fábio Silva, citado pelo site do clube.

«O resto vem naturalmente. Trabalho todos os dias e tenho tido muita ajuda do treinador e dos companheiros. Não ligo ao que as outras pessoas dizem», garantiu.

«Estou feliz por ter ajudado a equipa com um golo. Para um avançado é fantástico marcar, dá mais confiança», frisou ainda o jovem português, analisando o encontro.

«Quando estás a perder por 3-0, é difícil ganhar. Precisar de ter alguma sorte. Na primeira parte não estivemos bem, mas lutámos até ao fim e temos de estar orgulhosos», apontou.