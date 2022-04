O destino voltou a unir a família Moreira e a família Santos. Depois de os pais terem sido colegas no Boavista e no Gil Vicente, Diego Moreira e Pedro Santos juntaram-se no Benfica e esta tarde, arrasaram o Sporting nos quartos de final da Youth League.



Mas vamos por partes.



Diego Moreira, de 17 anos, é filho da Almani Moreira, ex-internacional pelas seleções jovens de Portugal. O extremo nasceu em Liège, quando o pai jogava no Standard, e foi no principal clube da cidade que deu os primeiros passos. Mais tarde, passou para o Lierse antes de se transferir para o Benfica em 2020.



O jovem talento está a explodir nesta edição da Youth League. Diego Moreira está a mostrar uma veia goleadora assinalável - leva quatro golos na prova - e caracteriza-se por ser um jogador canhoto que gosta de jogar no corredor esquerdo, tem vários recursos técnicos que lhe permitem ser muito forte no um contra um e com qualidade no cruzamento - leva três passes para golo na Youth League.



Por sua vez, Pedro Santos é também ele filho de um ex-futebolista: Pedro Santos, que fez carreira em várias equipas do futebol nacional como Feirense, Arouca, Boavista, Gil Vicente, Penafiel, Naval e Beira-Mar. Dois anos mais velho que Diego, o extremo foi descoberto pelos encarnados no Fiães, clube que representou entre 2012 e 2016. Desde então, passou pelas várias etapas da formação no Seixal até se fixar nos sub-23, equipa pela qual tem jogado mais esta época.



Apesar de só jogar pelos sub-19 na Youth League, Pedro Santos leva quatro golos em oito jogos na Youth League. Exibe qualidades de um extremo vertical, rápido, inteligente e com boa capacidade técnica - o lance do 2-0 contra o Sporting é sintomático.



O destino juntou-os no Benfica tal como havia feito com os pais no passado. Almani Moreira e Pedro Santos, os pais dos dois jovens encarnados, coincidiram no Gil Vicente, equipa que então ganhou a II Liga, na época 1998/99. Mais tarde, voltaram a partilhar o balneário no Bessa na temporada 2000/01, ano histórico para o Boavista, visto que se sagrou campeão nacional.