O Sporting de Braga vai jogar em casa do Milan nos oitavos de final da Youth League, ditou o sorteio realizado esta sexta-feira, em Nyon, na Suíça.

Os rossoneri terminaram o Grupo F na primeira posição, à frente de Borussia Dortmund, Newcastle e PSG. Na última edição, os italianos foram semi-finalistas, https://www.iol.pt/multimedia/oratvi/multimedia/imagem/id/65c61cacd34e371fc0bce47d/tendo caído aos pés do Hajduk Split.

Já a equipa sub-19 dos minhotos, chegou a esta fase da prova europeia ao eliminar os sérvios de Partizan no play-off, já depois de ter sido segunda classificada no Grupo C, atrás do Real Madrid e à frente de Nápoles e Union Berlim.

Os oitavos de final estão agendados para 27 e 28 de fevereiro.

Caso avance aos «quartos», previstos para 12 ou 13 de março, o Sp. Braga vai jogar em casa e terá pela frente o vencedor da eliminatória entre Real Madrid e Leipzig. Se defrontar os merengues, será um reencontro, tendo em conta que as equipas já mediram forças na fase de grupos.

Os arsenalistas até podem encontrar o FC Porto mais à frente na prova, nomeadamente nas meias-finais (19 de abril). AZ Alkmaar, Manchester City e Mainz são os outros possíveis adversários do Sp. Braga nessa fase da Youth League.

A final, refira-se, está marcada para 22 de abril.

O sorteio completo dos oitavos de final: