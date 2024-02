O Sp. Braga está nos oitavos de final da Youth League. Os guerreiros venceram, na Sérvia, o Partizan por 2-0, no play-off da prova, com os golos a serem marcados por Roger Fernandes e Afonso Duarte.

O camisola 11 dos minhotos inaugurou o marcador aos 63 minutos, após uma defesa incompleta do guarda-redes e do defesa sérvio não ter conseguido afastar a bola. Já no tempo de compensação do encontro, o camisola 16, que tinha entrado aos 70 minutos, confirmou a vitória do Sp. Braga.

Os guerreiros juntam-se assim ao FC Porto na próxima fase da Youth League 2023/2024. O Benfica ficou pelo caminho na fase de grupos da prova. O sorteio dos oitavos de final da competição está marcado para esta sexta-feira, às 12h00.