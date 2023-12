O FC Porto venceu na receção ao Shakhtar (2-0) e carimbou o apuramento direto para os oitavos de final da Youth League.

Chegado à última jornada da fase de grupos igualado na liderança com o Barcelona, o conjunto portista precisava de, no mínimo, igualar o resultado dos catalães diante do Antuérpia. E assim foi. Os blaugrana venceram os belgas, mas vão disputar o play-off com um adversário do caminho dos campeões, já que os portistas também ganharam e terminaram com vantagem no confronto direto.

A primeira parte em Gaia até foi equilibrada, apesar de o Shakhtar já não ter nada em jogo. Os ucranianos foram uma equipa organizada, enquanto o FC Porto teve mais bola e mais oportunidades, embora sem muito perigo.

Após o intervalo, o cenário mudou. Os dragões entraram com outra atitude no segundo tempo e chegaram ao golo quase de forma imediata.

Aos 47 minutos, Martim Fernandes – o melhor em campo, com muitas investidas pela direita – rompeu na área ucraniana e tirou o cruzamento, Barchenko largou a bola para a frente e Anha Candé só precisou de encostar para abrir o marcador.

A equipa de Nuno Capucho continuou a carregar e fez o 2-0 pouco depois da hora de jogo. Depois de mais uma investida de Martim no corredor, a bola ficou a pingar na área do Shakhtar e Rodrigo Mora aproveitou a passividade para igualar os cinco golos de Candé na competição.

Com o conforto de dois golos de vantagem, o FC Porto geriu o resultado e Capucho até pôde descansar alguns dos principais jogadores, assim como dar espaço a estreias.

Os dragões fecham o Grupo H com 15 pontos, fruto de cinco vitórias e apenas uma derrota. De resto, serão o único representante português nos oitavos de final da Youth League.