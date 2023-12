O Sporting de Braga vai defrontar os sérvios do Partizan no play-off de acesso aos oitavos de final da Youth League de futebol, ditou o sorteio realizado esta terça-feira, na sede da UEFA, em Nyon, na Suíça.

A equipa minhota tenta juntar-se ao FC Porto nos oitavos de final da prova jovem, numa eliminatória com o Partizan a um só jogo, marcado para o estádio do campeão sérvio do escalão júnior, a disputar a 6 ou 7 de fevereiro de 2024.

Os bracarenses terminaram no segundo lugar do Grupo C, com 12 pontos atrás do Real Madrid (14) e à frente do Nápoles (4) e do Union Berlim (3), enquanto o Partizan apurou-se para o play-off pelo caminho dos campeões, depois de ter afastado o Universitatea Craiova e o Sheriff.

O Famalicão, que na época passada conquistou pela primeira vez o título português de juniores, também disputou o caminho dos campeões, tendo sido eliminado na ronda inaugural pelos dinamarqueses do Midtjylland.

O FC Porto, que conquistou a prova em 2019, qualificou-se diretamente para os oitavos, ao vencer o Grupo H. O Benfica, campeão em 2022, foi eliminado, ao terminar em terceiro lugar no grupo D.

Os oito vencedores do play-off juntam-se, nos oitavos de final, a FC Porto, Copenhaga, Lens, Real Madrid, Salzburgo, Feyenoord, Milan e Manchester City, vencedores dos grupos.