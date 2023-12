A UEFA divulgou as datas e os horários dos jogos do play-off da Liga Europa, que contam com a presença de Benfica, Sporting e Sp. Braga.

A primeira mão realiza-se a 15 de fevereiro, quinta-feira: os encarnados recebem o Toulouse às 20h00, a mesma hora em que os bracarenses defrontam o Qarabag na Pedreira. Mais cedo, às 17h45, os leões jogam na Suíça ante o Young Boys.

A segunda mão é uma semana depois. Nesse dia, os horários invertem-se: Benfica e Sp. Braga jogam às 17h45, em França e no Azerbaijão, respetivamente, ao passo que o Sporting joga em Alvalade às 20h00.

Os horários completos do play-off da Liga Europa:

Primeira mão:

- Quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024:

Feyenoord, Hol - Roma, Ita, 17:45

Young Boys, Sui - Sporting, Por, 17:45

Galatasaray, Tur - Sparta Praga, Che, 17:45

Shakhtar Donetsk, Ucr - Marselha, Fra, 17:45

AC Milan, Ita - Rennes, Fra, 20:00

Lens, Fra - Friburgo, Ale, 20:00

Benfica, Por - Toulouse, Fra, 20:00

Sporting de Braga, Por - Qarabag, Aze, 20:00

Segunda mão:

- Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024:

Rennes, Fra - AC Milan, Ita, 17:45

Friburgo, Ale - Lens, Fra, 17:45

Toulouse, Fra - Benfica, Por, 17:45

Qarabag, Aze - Sporting de Braga, Por, 17:45

Roma, Ita, - Feyenoord, Hol, 20:00

Sporting, Por - Young Boys, Sui, 20:00

Sparta Praga, Che - Galatasaray, Tur, 20:00

Marselha, Fra - Shakhtar Donetsk, Ucr, 20:00