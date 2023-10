O Benfica repetiu o resultado da primeira jornada e empatou (1-1) contra o Inter, em Milão, numa partida da segunda jornada do grupo D da fase de grupos da Youth League.



O resultado acaba por ser injusto face ao que os encarnados produziram durante todo o encontro.



Depois da igualdade com o Salzburgo, as águias tiveram uma entrada forte em Itália e João Veloso ameaçou o golo num pontapé cruzado. O Inter, orientado pelo campeão europeu com Mourinho em 2010, Cristian Chivu, marcou na primeira oportunidade que teve. Bem ao estilo italiano, os nerazzurri aproveitaram uma falha de Diogo Prioste para chegar ao golo anotado por Berenbruch (11m).



O Benfica demorou algum tempo a encontrar-se e esteve perto de sofrer novamente, mas valeu Velickovic a evitar o 2-0 perante Kamate. Após o período de convalescença, os encarnados voltaram à carga e tiveram duas boas ocasiões para levar o jogo empatado para o intervalo - mas nem Ivan Lima nem Hugo Félix mostraram acerto na finalização.

O Inter recuou as linhas na segunda parte, tentou sair em contra-ataque e agarrar-se à vantagem mínima. O Benfica aproveitou, por seu turno, para crescer e poderia ter chegado ao golo em duas ocasiões: Hugo Félix atirou por cima na área e Calligaris negou o empate a Rafael Luís naquele que foi o melhor desenho ofensivo da equipa de Paulo Lopes.



Apesar do claro ascendente no encontro, as águias estiveram perto de sofrer o 2-0 novamente após um erro tremendo. Numa das raras saídas do Inter, João Fonseca falhou o corte, mas acabou por se redimir ao desviar o remate de Kamate que acabou no ferro da baliza encarnada.



Depois de Kyanno ter falhado uma excelente ocasião na pequena área - rematou contra Cocchi -, adivinha-se o golo do Benfica. E este apareceu por João Rêgo. Belo trabalho do avançado português que foi feliz no remate com a bola a desviar em Stante e a trair Calligaris.



Repôs-se, no fundo, alguma justiça.



O Inter ainda acabou o jogo reduzido a dez elementos por expulsão de Cocchi por agressão a Rêgo, no entendimento do árbitro, mas o Benfica já não teve capacidade para conseguir a reviravolta. De resto, desde a conquista do título em 2021/22, o Benfica alcançou apenas duas vitórias em oito partidas.



Assim sendo, italianos e portugueses somam dois pontos no grupo D e ficam à espera de ver o que vão fazer Real Sociedad e Salzburgo, ainda esta terça-feira.