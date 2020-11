Abel Ferreira tinha dito que a primeira coisa que queria fazer quando chegasse ao Brasil seria ver o jogo do Palmeiras e assim foi.

O técnico esteve no estádio a assistir à vitória do Palmeiras sobre o Atlético Mineiro de Sampaoli, por 3-0, que deixa o Versão em 7.º lugar no Brasileirão com 28 pontos, e no final foi ao balneário para falar com os jogadores.

«Olá família Palmeiras, o meu nome é Abel Ferreira. Quero dizer que vocês têm um estádio maravilhoso, uma academia fantástica, muitos recursos para possibilitar o sucesso a todas as pessoas que trabalham neste clube. Para mim é uma grande honra, uma grande responsabilidade, e com muita ambição encaro esse desafio. Estou muito feliz e estamos preparados para todos juntos, ao lado dos nossos jogadores, fazer um bom trabalho», disse o técnico numa mensagem em vídeo divulgado nas redes sociais do clube.

