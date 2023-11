Abel Ferreira diz que tenta liderar a equipa do Palmeiras pelo exemplo, passando os valores corretos para os seus jogadores. Após o empate no reduto do Fortaleza (2-2), o treinador português explorou o tema, sem deixar de lamentar o tratamento de que tem sido alvo por parte da justiça desportiva no Brasil.

Em outubro, por exemplo, Abel foi suspenso por dois jogos por «conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva».

«Os meus pais sempre me ensinaram que a melhor forma de influenciar os outros é pelo exemplo. Eu sei que nem sempre sou o melhor exemplo, mas em muitas coisas sou. Ainda há dois dias, o Guardiola chateou-se com o Darwin e não aconteceu o que aconteceu comigo. Já outros treinadores chutaram o microfone e não aconteceu o que aconteceu com o treinador do Palmeiras», desabafou Abel, acrescentando: «Essa é a parte que me deixa mais triste. Não sou perfeito, sou ser humano como todos vocês. Nós olhámos para os jogadores e os treinadores como se fossem perfeitos e não é o caso.»

«Mas fico com muito orgulho. Revejo-me nos valores da nossa equipa. A melhor forma de influenciar é pelo exemplo e o meu orgulho na equipa é aquilo que vocês veem dentro das quatro linhas», rematou o técnico luso.