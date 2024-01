Rafael Leão é «prato do dia» nas questões da imprensa italiana durante as conferências de Stafano Pioli. Na projeção da 22.ª jornada da Serie A, o treinador do AC Milan voltou a frisar a importância do internacional português, que leva seis golos e seis assistências em 25 jogos.

«É uma referência para nós. Não marca golos, mas assiste, afasta os adversários e está mais envolvido no jogo. Vejo melhorias. Então, esperamos muito dele», respondeu Pioli.

Face aos 16 e 14 golos apontados nas últimas épocas, o técnico italiano protege Rafael Leão e descreve-o como «um artista», logo, um génio, que também está pronto a escutar.

«Há muito que ele está dentro dos nossos objetivos. Adoro o Rafa. Dentro das nossas soluções ofensivas ele é uma referência muito importante. Talvez o erro seja que esperarmos demasiado cada vez que ele pega na bola», argumentou.



O AC Milan mede forças este sábado, às 19h45, em casa, ante o Bolonha. Os «rossoneri» estão a sete pontos da líder Juventus, ainda que o eterno rival – Inter Milão – possa assumir, em breve, a liderança da Serie A e ampliar a diferença para a turma de Pioli.

Por agora, o melhor marcador do AC Milan na prova é o francês Giroud, com 10 golos em 18 partidas. Rafael Leão, por sua vez, leva três golos e cinco assistências em igual número de jogos disputados no campeonato.