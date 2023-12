A criança de sete anos que faleceu na segunda-feira no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, na sequência de uma intoxicação alimentar, era jogador da Académica de Coimbra. De forma a prestar homenagem, o clube decretou luto e cancelou todas as atividades programadas para esta terça-feira.

«Um dos nossos meninos e atleta, de apenas 7 anos, deixou-nos hoje, numa tragédia que ultrapassa muito as barreiras do futebol e que nos deixa a todos com um sentimento de consternação implacável», lê-se no Facebook da Briosa.

A mãe, de 48 anos, permanece internada nos cuidados intensivos, com prognóstico «muito reservado». O pai, de 44 anos, e o irmão, de 12 anos, já receberam alta hospitalar.

A Administração Regional de Saúde do Centro já anunciou uma investigação para apurar as causas da intoxicação alimentar desta família. A Unidade de Saúde Pública já esteve na casa para recolher «amostras alimentares».