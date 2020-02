Sérgio Conceição, jogador da Académica, filho de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, revelou que, dentro da família, todos querem ser os melhores seja no que for.

«É um ambiente muito competitivo, então quando nos juntamos é muito competitivo, seja no que for. Seja no ping-pong, seja no bilhar, queremos todos é ganhar porque é a nossa essência» disse o homónimo do treinador dos dragões.

Em entrevista ao Canal 11, o jovem de 23 anos admitiu ter um grande orgulho em representar a Académica, fruto dos laços que o clube tem à sua família.

«Foi o primeiro clube do meu pai, ele começou aqui a formação dele, por si só já é especial. E é o clube da cidade dos meus avós. Isso para mim é muito especial, representar a Académica é muito especial», acrescentou Sérgio.

Quanto a trabalhar com o pai, Sérgio Conceição responde perentoriamente.

«Não [risos]. Enquanto treinador gostava, porque acho que é um treinador especial na ligação com os jogadores. Mas depois há esta relação pai e filho, o que não quer dizer que não vá acontecer. Se acontecer é muito bom, mas, por enquanto, isso não está nos meus planos nem nos do meu pai», apontou.

Veja a entrevista: