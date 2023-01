A Liga (LPFP) levantou esta sexta-feira a interdição do relvado do Estádio do Fontelo, casa do Académico de Viseu, quinto classificado da II Liga.

A decisão foi tomada após a vistoria realizada também nesta sexta-feira por técnicos da LPFP. Num ofício enviado à SAD viseense, citado pela Lusa, concluiu-se que «o relvado apresenta um aumento de densidade considerável, não pondo em risco o normal desenrolar do jogo, bem como a integridade física dos intervenientes no jogo».

O relvado do Fontelo, refira-se, estava interdito desde o dia 21 de janeiro, sábado, e depois de um delegado da Liga ter atribuído nota negativa ao tapete verde do Académico, após o jogo frente ao Nacional.

Significa isto que o Académico de Viseu poderá receber o Benfica B no seu estádio, no próximo dia 31 de janeiro. No dia 8 de fevereiro, o clube de Viseu recebe o FC Porto, em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal.