O Académico de Viseu estreou, no passado fim de semana, o novo autocarro do clube, o qual foi adquirido ao Lyon, de França.

A viatura já tem as cores do emblema de Viseu e foi utilizado pela primeira vez pela equipa de sub-23.

«O autocarro está preparado com as mais diversas valências de apoio e conforto, seja para viagens de proximidade ou de longa de duração. Trata-se de mais um investimento do clube tendo em vista as melhoras condições para todas as equipas, incluindo para o futebol formação. E que no imediato permite substituir outra unidade totalmente incapacitada de circular», lê-se, na nota do do Académico.