Um sócio do Benfica interpôs esta quinta-feira uma ação cível contra o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, por violação dos estatutos, noticia a TVI (pode ler mais aqui).

Na ação entregue ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, o advogado Jorge Mattamouros alega que o Benfica está numa «crise institucional profunda» devido à «instrumentalização do clube para um sem número de práticas ilícitas e eticamente censuráveis que servem os interesses pessoais do presidente, em detrimento dos interesses do clube».

Mattadouros pretende que Luís Filipe Vieira perca o mandato de presidente e, em caso de demissão, promete desistir do processo.