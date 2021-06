É o fim de carreira de um dos carismáticos jogadores do hóquei em patins português do novo século. Valter Neves vai deixar os patins e o stick ao fim de 17 épocas como jogador de hóquei do Benfica, confirmou esta quarta-feira o clube encarnado, em comunicado.

O jogador de 37 anos, que chegou às águias em 2004 depois de ter iniciado como sénior no Paço de Arcos, em 2002, vai agora assumir um novo desafio no Benfica: é o novo «team manager» da equipa sénior de hóquei em patins.

Internacional pela seleção de Portugal (134 jogos, 74 golos) Valter Neves acaba no Benfica ao fim de 680 jogos e 319 golos oficiais pelo clube, com 13 épocas como capitão de equipa. Em 17 anos, somou 17 títulos pelo emblema encarnado.

O percurso começou bem cedo, aos seis anos, no Alverca, o primeiro dos três clubes que representou: fê-lo durante sete épocas. Depois, esteve oito anos no Paço de Arcos.

Entre outros títulos, conquistou o campeonato, a Supertaça, a Taça de Portugal, a Taça CERS ou a Taça 1947 a nível nacional e, a nível intercontinental, tem no currículo duas Taças Intercontinentais, duas Ligas Europeias, três Taças das Nações, entre outros.

Em comunicado, o Benfica refere que «mantém firme a intenção de homenagear oportunamente o histórico Valter Neves junto daqueles que o viram jogar, aplaudiram e acarinharam em inúmeras jornadas à Benfica», após uma época em que não foi possível ter público nos pavilhões.