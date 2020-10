Cumpridos os jogos da terceira jornada, a Liga das Nações apenas volta na próxima terça-feira. Embora praticamente não decorram jogos esta segunda-feira, há desporto para ver no que respeito às outras modalidades.



Esta madrugada (00h30) disputa-se o jogo seis da final da NBA entre Los Angeles Lakers e Miami Heat. LeBron, Davies e companhia estão a apenas um triunfo de celebrar a conquista do título.



João Almeida sabe que vai continuar a vestir a camisola de líder do Giro, visto que esta segunda-feira é dia de descanso.



Nota ainda para o arranque dos quadros principais dos torneios ATP de São Petersburgo, Colónia e Sardenha.



NBA:



Miami Heat-Los Angeles Lakers, 00h30