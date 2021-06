Hoje vai ser notícia

É dia de Portugal.



A seleção nacional cumpre, esta quarta-feira, o último teste antes do arranque da fase final do Euro 2020. Os campeões europeus jogam em Alvalade, contra a seleção de Israel, às 19h45 e poderá seguir o jogo AO MINUTO no Maisfutebol.



Ao fim da noite desta quarta-feira, o Palmeiras de Abel vota a entrar em campo, desta feita frente ao CRB a contar para a Taça do Brasil.



Nota ainda para os jogos dos quartos de final de Roland Garros quer do quadro masculino como feminino. O primeiro jogo do dia será entre Gauff e Krejcikova, seguindo-se o embate entre Sakkari e Swiatek.



Mais tarde, às 13h00, Nadal enfrenta Diego Schwartzman e o dia em Paris termina com o jogo entre Djokovic e Berrettini.



Esta madrugada há ainda o jogo 2 do play-off entre Philadelphia 76ers e Hawks e o primeiro confronto entre Clippers e Jazz.



Jogos desta quarta-feira:



Portugal-Israel, 19h45



Taça do Brasil



Palmeiras-CRB, 23h00



Torneio de Roland Garros:



Gauff-Krejcikova, 10h00

Sakkari-Swiatek, 11h30



Nadal-Schwartzman, 13h00

Djokovic-Berrettini, 19h00