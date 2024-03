Símbolo de amizades que se formam dentro do balneário, é comum ver gestos associados a «Dragon Ball» durante as celebrações de golos ou conquistas. No dia em que foi anunciada a morte de Akira Toriyama, o génio responsável por esta banda desenhada – Manga, mais concretamente – que na década de ’90 resultaria numa série televisiva, recordamos alguns festejos inspirados nas aventuras de Goku e companhia.

Veja, na galeria associada, o quão marcante foi a criação de Akira Toriyama para várias gerações de futebolistas.

Aquando da passagem pelo PSV, na última época, Fábio Silva encontrou em Xavi Simons a melhor companhia no ataque, naquela que foi uma dupla essencial na época. Por várias ocasiões, o português e o neerlandês replicaram o movimento conhecido por «transmissão instantânea», através da qual Goku se concentrava ou comunicava com outras personagens.

Quanto a Salvio, o ex-Benfica replicou o célebre « Kamehameha», o ataque mais comum nas epopeias desta série, até porque se trata da principal técnica de Goku.

E Fábio Vieira? O jovem internacional português, por norma acompanhado, dentro e fora de campo, por Martinelli, celebra com o clássico «Fusion», através do qual duas personagens uniam forças.

Por fim, a propósito da tela organizada pelos ultras do PSG, tanto a cobra como as sete bolas representavam o divino. Reunir as sete bolas permitiria invocar o Dragão Shenron, que concederia desejos. A cobra - «Snake Way» - a qual teria, alegadamente, um milhão de quilómetros, era a estrada – acima do inferno – que ligava os reinos de Yemma e Kai.

Akira Toriyama faleceu a 1 de março, aos 68 anos. Contudo, o anúncio foi feito apenas esta sexta-feira. Toriyama foi vítima de um acidente vascular cerebral.

Publicado em Manga (banda desenhada) pela primeira vez em dezembro de 1984, a série televisiva chegaria a Portugal, ainda pelo «pequeno» televisor, em abril de 1996. Por cá, entre aulas de faculdade (ou da primária e secundário) que ficaram por cumprir, várias gerações se juntam ao coro de homenagem ao criador de uma das principais série da infância e adolescência de milhões de, hoje, adultos.

E porque a hora é de celebração de um legado eterno, entramos na máquina do tempo, à boleia do genérico do «Dragon Ball GT», estreado em Portugal em julho de 1998. A voz é do ator Ricardo Spínola.