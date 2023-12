O Al Nassr, de Luís Castro, foi até ao Tajiquistão empatar a um golo com o Istiqlol Dushanbe, na sexta jornada da Liga dos Campeões Asiática. Cristiano Ronaldo nem viajou com a equipa, enquanto Otávio entrou ao minuto 90 do encontro.

Já apurado para a próxima fase da competição, o treinador português fez muitas alterações na equipa. Luís Castro deixou ainda Sadio Mané e Laporte no banco e a verdade é que a equipa da casa aproveitou as mudanças no conjunto saudita para surpreender.

Aos 32 minutos, o Al Nassr perdeu uma bola em zona proibida. Dhalizov foi por ali fora e, ainda de fora da área, rematou fora do alcance do guarda-redes.

A equipa de Luís Castro respondeu no início do segundo tempo. Jogada pela direita do conjunto saudita. O guarda-redes do Istiqlol Dushanbe não afastou da melhor forma e Ghareeb, à segunda, aproveitou para fazer o 1-1.

Até final, nota para as entradas de Talisca, antigo jogador do Benfica, e de Otávio, ex FC Porto, que não conseguiram desfazer o nulo no marcador.

Com este resultado, o Al Nassr termina o Grupo E da Liga dos Campeões Asiática no primeiro lugar, com 14 pontos. O Istiqlol Dushanbe ficou no último posto, com três pontos.