O presidente do Al Nassr, Masli Al-Muamr, foi questionado esta segunda-feira sobre o interesse do clube saudita em Cristiano Ronaldo, agora jogador livre.

Em declarações aos jornalistas, o dirigente não quis adiantar muitos pormenores e limitou-se a garantir que nem tudo o que tem sido escrito é verdade.

«A maioria das coisas que têm sido escritas na comunicação social é incorreta», limitou-se a responder Al-Muamr.

Também o treinador do Al Nassr, o francês Rudi García, foi evasivo quando questionado sobre Ronaldo. «O mercado de transferências vai ter início no dia 1 de janeiro e depois veremos», afirmou, no final do empate frente ao Al-Hilal.

Refira-se que o diretor-desportivo do emblema da Arábia Saudita, o português Marcelo Salazar, já havia afirmado que era preciso esperar, a propósito da negociação com o avançado de 37 anos.