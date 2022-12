Diretor-desportivo do Al Nassr, Marcelo Salazar assumiu o interesse do clube saudita em Cristiano Ronaldo, apesar de garantir que a contratação do internacional português não está fechada.

Antigo internacional português de futsal, o agora dirigente é diretor-desportivo do Al Nassr há cerca de ano e meio e, em entrevista ao FlashScore, falou sobre Ronaldo.

«Se nas minhas ideias aparece Ronaldo? Não estou a dizer nem que sim, nem que não. Vamos aguardar e ver o desenrolar das coisas até ao final do ano. Como devem perceber, esta é uma negociação que tem uma magnitude enorme, não só para o clube, mas para o país e para o futebol mundial, e que tem de ser conduzir por instâncias superiores», afirmou.

«O que posso dizer é que o Cristiano Ronaldo é um dos melhores da história do futebol. Sempre foi um exemplo para mim enquanto atleta, pela vontade que mostra de vencer. E depois, como cidadão português, torci sempre por ele. Mas na hora certa o futuro vai ser revelado», acrescentou.

De resto, Marcelo Salazar contraria a ideia de que o campeonato saudita é pouco competitivo, algo que tem sido apontado a propósito da possível transferência de Ronaldo.

«Criticar o que se ignora é muito fácil. Já estou aqui há cinco anos e todos os jogadores com os quais conversei ficam muito surpreendidos pela positiva quando aqui chegam, sobretudo pelo nível do campeonato. Aconteceu com o Luiz Gustavo, que é internacional brasileiro e já venceu a Liga dos Campeões pelo Bayern. É normal para quem não conhece. Já quando o David Ospina se mudou para cá disseram na Colômbia que era o passo errado, mas a Arábia Saudita mudou muito. Até mesmo viver em Riade em com as famílias tem sido uma agradável surpresa para os jogadores, com as escolas e tudo o aqui temos. A isso juntamos um nível desportivo alto», defendeu.