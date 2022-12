Desde que rescindiu com o Manchester United, no passado mês de novembro, que o futuro de Cristiano Ronaldo é uma incógnita.

Marius Niculae, que foi colega do internacional português no Sporting entre 2002 e 2003, abordou o futuro do capitão da Seleção mas também de uma história menos conhecida do passado de CR7.

«Ele não era um tipo sociável. Tinhas de insistir muito para que ele fosse para a mesa connosco, mas ele estava no mundo dele. Às vezes, depois do treino, nós saímos juntos para comer, socializar, mas ele nunca vinha. Ia para o ginásio sozinho», começou o antigo avançado, ao programa de televisão romeno Digi Sport Special.

Quanto à prestação no Mundial, Niculae acredita que a relação entre Ronaldo e os colegas já não era a mesma e que o grupo não o «aceitou tão bem».

«Acho que o grupo já não o aceitou tão bem. Acho que o Pepe é o único com quem ele se dá bem. Vi algumas fotos, o Bruno Fernandes evitou-o um pouco. As declarações que ele fez naquela entrevista [concedida ao Piers Morgan], que também levaram à sua saída do United, foram decisivas. Acho que ele deverá escolher o Al-Nassr ou então rumar aos Estados Unidos. Ele quer entrar no mundo do cinema, de Hollywood», acrescentou.