Na estreia oficial de Luís Castro, o Al Nassr não foi além de um nulo diante do Al Shabab, em jogo da primeira jornada do grupo C da Taça dos Clubes Campeões Arábes.

O técnico português, até pela carga de jogos recente, optou por deixar alguns dos pesos pesados no banco, e a equipa que Cristiano Ronaldo capitaneia não conseguiu desfazer o nulo no marcador.

Na segunda parte, Luís Castro lançou alguns desses grandes nomes, nomeadamente o próprio Ronaldo, Anderson Talisca, Alex Telles e Seko Fofana – Brozovic, esse sim, não foi opção –, mas o resultado nem assim se alterou.

O Al Shabab, refira-se, anunciou na quinta-feira a chegada de Marcel Keizer para o comando técnico, treinador que já passou pelo Sporting.

Com este resultado, as duas equipas estão empatadas com um ponto no segundo lugar do grupo C. O Zamalek, que ganhou ao Monastir, é líder.