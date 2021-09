No primeiro jogo em Wembley após a derrota na final do Euro 2020, Inglaterra goleou Andorra por 4-0, numa partida da quinta jornada do grupo I.



Os vice-campeões da Europa chegaram ao intervalo a vencer por 1-0 graças a um golo de Lingard. Um resultado escasso para aquilo que os homens de Southgate produziram.



A seleção dos «Três Leões» acabou por chegar à goleada nos 20 minutos finais. O inevitável Harry Kane fez o 2-0, de penálti, aos 72 minutos. Volvidos seis minutos, o aniversariante Bukayo Saka assistiu Lingard para o 3-0 e aos 85, o jogador do Man. United devolveu a cortesia e assistiu o avançado do Arsenal para o 4-0 final.



No outro jogo deste grupo a Albânia bateu a Hungria (1-0) em Elbasan.



O único golo da partida foi anotado por Broja a três minutos do final. Assim, a seleção albanesa subiu provisoriamente ao segundo lugar e está a seis pontos da Inglaterra, líder com cinco triunfos em cinco jogos.