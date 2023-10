Aos 27 anos, Serhou Guirassy não é propriamente uma revelação, ou um jovem a surgir como grande esperança do futebol internacional.

Mas é, seguramente, a grande sensação na Bundesliga neste início de época, marcando golos sem parar e ajudando o Estugarda a chegar ao topo da classificação.

Já leva 13 golos marcados em sete jornadas – e apontou mais um na Taça. Ora, 14 golos foi o que marcou na época passada, em 28 partidas. Desses, uma dúzia foi no campeonato. E já não era um mau registo. Era mesmo (ainda é) o seu melhor registo na prova.

Gurassy é internacional pela Guiné-Conacri, mas nasceu em França. Formou-se e afirmou-se no Laval, antes de assinar pelo Lille e de se mudar para o Auxerre, tudo numa só época.

Mudou-se depois para a Alemanha, para jogar no Colónia. Não correu bem: na primeira época pouco jogou por causa das lesões; na segunda desceu de divisão, apesar de marcar sete golos.

Em janeiro de 2019 voltou a França, para se relançar no Amiens, tendo-se mudado para o Rennes ano e meio depois. No Rennes começou a faturar mais: 12 golos numa época, 13 na outra, o que despertou o interesse do Colónia, que pagou por ele nove milhões de euros no verão passado, depois de o ter por empréstimo durante um ano.

Belo investimento, dado o súbito e arrebatador despertar do internacional guineense, que todas as semanas é notícia por estar a fazer melhores números do que Haaland ou Lewandowsky num arranque de temporada.

Este sábado fez três golos em apenas 16 minutos, frente ao Wolsfsburgo, que estava a ganhar ao intervalo em casa do Estugarda. Resultado: 3-1 e liderança provisória para o Estugarda.

A este ritmo, pode até bater o recorde do avançado polaco, agora no Barcelona, que marcou 41 golos na Bundesliga numa temporada.

Até Gurassy está surpreendido com ele próprio. «Nunca tinha marcado tantos golos na vida» - disse recentemente. «Provavelmente, estou na melhor fase da carreira».

Com 1,87 metros e 79 kg foi sempre um avançado físico, veloz. Agora parece ter refinado a qualidade técnica e o instinto finalizador.

O técnico Sebastian Hoeness diz que o avançado desenvolveu «uma grande confiança em si mesmo» e que agora «é capaz de marcar golos em muitas situações distintas». «Está rápido, criativo e incrivelmente tranquilo», concluiu.

E com 13 golos marcados, já está perto do registo que, na época passada, permitiu a Niclas Fullkrug e a Christopher Nkunku serem os artilheiros do campeonato – marcaram 16 golos cada.

13 golos em 613 minutos de jogo; dá uma média de um golo a cada 47 minutos. É difícil encontrar melhor na história da liga alemã. Falta saber até quando mantém estes registos. Até onde vai chegar o avançado da moda na Bundesliga.