O Luzern, da Suíça, anunciou esta segunda-feira a contratação de Holger Badstuber.

Em comunicado, o emblema suíço informou que o internacional alemão, antigo jogador do Bayern Munique, assinou um contrato válido até junho de 2022.

Badstuber chega ao Luzern a custo zero, ele que nas últimas quatro épocas representou o Estugarda.

É a primeira experiência do defesa-central fora da Alemanha. Além do Bayern e do Estugarda, esteve ainda uma temporada no Schalke.