O Bayern Munique anunciou esta quarta-feira, através de um comunicado, um ponto final na parceria com a Qatar Airways, na sequência de um acordo mútuo que entra em vigor com efeitos imediatos, a partir de 30 de junho de 2023.

O clube bávaro não revela os motivos que o levaram a romper com o milionário patrocínio, mas os jornais alemães garantem que estão associados aos vários protestos promovidos pelos adeptos face à imagem da companhia aérea, particularmente em relação aos diretos humanos no país que organizou o último Campeonato do Mundo.