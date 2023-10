O Borussia Dortmund marcou este domingo passo na luta pela liderança da Bundesliga, ao empatar em casa do Eintracht Frankfurt, num jogo emocionante com seis golos: 3-3 foi o resultado final.

O empate, diga-se, até foi um resultado lisonjeiro para o vice-campeão alemão, que aos 24 minutos já perdia por 2-0: Omar Marmoush abriu o marcador aos oito minutos, de penálti, e bisou pouco depois para o 2-0.

A reação do Dortmund iniciou-se ainda no primeiro tempo, com Marcel Sabitzer a reduzir nos descontos, e continuou no início da etapa complementar, quando Youssoufa Moukoko fez o empate, aos 52 minutos.

No entanto, o Eintracht, de Aurélio Buta – saiu à hora de jogo – voltou a estar em vantagem, graças a um golo de Fares Chaibi, aos 68 minutos.

Só que a história do jogo ainda estava aberta, e Julian Brandt aproveitou para resgatar um ponto para o Borussia a oito minutos dos 90, com o 3-3 final.

Com este resultado, o Dortmund está na quarta posição do campeonato alemão, com 21 pontos. O Eintracht é sétimo, com 14 pontos.