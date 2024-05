O Holstein Kiel, clube do norte da Alemanha, subiu esta sábado pela primeira vez à Bundesliga, após empatar 1-1 na receção ao Fortuna Dusseldorf, terceiro classificado, que vai disputar, pelo menos, o play-off de promoção.

Com 65 pontos somados, o Holstein Kiel já não pode ser alcançado pelo Fortuna Düsseldorf, com 60 pontos, enquanto o St. Pauli, atual segundo classificado, com 63, pode garantir no domingo o regresso à elite do futebol germânico desde 2011, em caso de vitória ou empate na receção ao lanterna-vermelha Osnabruck.