Union Berlim e Schalke, duas equipas do meio da tabela, na Alemanha, empataram este domingo 1-1, em mais um jogo da 30.ª jornada da Bundesliga.

A equipa da casa entrou melhor e ganhou vantagem, aos 11 minutos, quando Anthony Ujah ganhou uma bola a um adversário, arrancou pela direita em velocidade e destacou Robert Andrich para o golo inaugural da partida.

Os visitantes reagiram bem e chegaram ao empate ainda na primeira parte, aos 28 minutos, num lance que começou com um lance lateral e uma finalização espetacular de Jonjoe Kenny.

Com este primeiro ponto após a retoma, a equipa de Gelsenkirchen destaca-se no 10.º lugar, com 38 pontos, à frente do adversário de Berlim, 13.º, com 32 pontos.