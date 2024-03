Xabi Alonso acaba de anunciar, em conferência de imprensa, que vai ficar, pelo menos, mais uma época no Bayer Leverkusen, afastando, desde já os rumores que davam conta do interesse de clubes como o Bayern Munique e Liverpool na sua contratação.

«Tem-se especulado muito sobre o meu futuro. Quis aproveitar a pausa para as seleções para refletir. Na semana passada informei que a minha decisão é de continuar a ser treinador do Bayer Leverkusen. Neste momento sinto que é o lugar certo para mim», destacou o treinador espanhol.

O Bayer Leverkusen é o atual líder da Bundesliga com dez pontos de vantagem sobre o Bayern Munique. «O clube apoia-me. Os adeptos mostraram também um grande apoio, mesmo nos momentos mais difíceis. Ainda sou um jovem treinador, mas penso que esta é a melhor decisão para o meu futuro. O meu trabalho aqui ainda não acabou», destacou ainda o treinador na conferência de antevisão do jogo deste sábado com o Hoffenheim.