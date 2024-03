Alejandro Grimaldo concedeu uma entrevista ao jornal espanhol «Marca», onde abordou o momento do Bayer Leverkusen. O antigo jogador do Benfica deixou elogios a Xabi Alonso e considerou que o treinador espanhol é «especial».

«Tive treinadores muito bons ao longo da minha carreira, tanto no Barcelona como no Benfica, mas o Xabi Alonso é especial. Não existem muitos treinadores assim no mundo do futebol. É verdade que ele começou agora, mas, insisto, já se percebe que ele tem algumas ideias, uma forma de transmitir, de ler os jogos... que faz os jogadores crescerem. Este ano estamos todos a trazer a nossa melhor versão», começou por dizer Grimaldo.

O defesa esquerdo afirmou que a equipa alemã não está a sentir a pressão de não conquistar títulos há 31 anos e que o segredo está na fome dos jogadores.

«Estamos com muita fome. Existem jovens talentosos e jogadores experientes que ajudam a equipa a estar a um nível muito alto. Não temos apenas 11 jogadores, temos um grande plantel. Um pode entrar e outro sair pois o nível não varia. Também tivemos a sorte que é preciso ter», disse.

Grimaldo lembrou que conquistou muitos títulos no Benfica e que agora quer singrar na Alemanha. Na mesma entrevista, o defesa afirmou que ainda não se sabe se Xabi Alonso vai ou não continuar no Bayer Leverkusen.

«É algo que ainda não sabemos. Vai ser em breve. Ele saberá qual será a decisão que vai tomar. É claro que gostaria de continuar melhorando ao lado dele», concluiu.