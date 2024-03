O ex-Benfica, Alejandro Grimaldo, e os ex-Sporting, Pablo Sarabia e Pedro Porro fazem parte dos convocados da seleção espanhola para os jogos de preparação contra Brasil e Colômbia.



Além dos jogadores que passaram por Portugal, os outros destaques são os estreantes Cubarsí, central de 17 anos do Barcelona, e Dani Vivian, defesa do Athletic.



Luis de La Fuente convocou 26 jogadores para os duelos com a Colômbia, agendado para 22 de março, em Londres, e com o Brasil, marcado para o dia 26, em Madrid.



A convocatória de «La Roja»:



Guarda-redes: Unai Simón, David Raya e Remiro;



Defesas: Carvajal, Jesús Navas, Porro, Le Normand, Laporte, Dani Vivian, Cubarsí, Gayá e Grimaldo;



Médios: Rodri, Zubimendi, Mikel Merino, Fábian Ruiz, Alex Baena e Sancet;



Avançados: Morata, Nico Williams, Lamine Yamal, Dani Olmo, Joselu, Gerard Moreno, Oyarzabal e Pablo Sarabia.