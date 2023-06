Aos 35 anos, Kostas Mitroglou tem novo clube nos distritais da Alemanha: o antigo jogador do Benfica foi anunciado como reforço do SV Scherpenberg, clube do sexto escalão germânico.

Em janeiro, refira-se, o avançado grego já havia sido anunciado como reforço do Rheurdt-Schaephuysen, também dos campeonatos distritais da Alemanha.

Durante a carreira profissional, e além do Benfica, Mitroglou representou clubes como o Olympiakos, o Marselha, o PSV Eindhoven, o Galatasaray ou o Fulham.