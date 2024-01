Foi com segurança e brilho que Portugal abriu a participação no Europeu de andebol, com o triunfo sobre a Grécia, por 31-24. A Federação Europeia de Andebol (EHF, sigla inglesa) considerou uma das paradas de Diogo Rêma como a segunda melhor defesa do dia. Por sua vez, Gilberto Duarte assinou o segundo melhor golo.

Marcava o marcador 27-20, e o relógio percorria o minuto 52, quando, em suspensão, e a passe de Pedro Portela, o lateral assinou um golo soberbo.

Reveja estes momentos.

O melhor golo foi atribuído a outro lateral, o sueco Albin Lagergren, que ajudou a campeã europeia em título a triunfar sobre a Bósnia Herzegorvina, por 29-20.

Os «Heróis do Mar» disputam a segunda jornada do Grupo F este sábado, pelas 17h, frente à República Checa, que perdeu frente à favorita Dinamarca. Esta é uma partida determinante para Portugal se posicionar para atingir a segunda fase da prova.