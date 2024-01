O futebol de Castelo Branco está de luto. Na manhã desta sexta-feira, o Club União Idanhense anunciou, nas redes sociais, o falecimento de Rodrigo Oliveira. O avançado, de 19 anos, faleceu na sequência de um acidente de viação, esta madrugada, pelas 2h.

O despiste ocorreu em Idanha-a-Nova e fez mais três feridos ligeiros. No local estiveram cinco veículos dos bombeiros e INEM, assim como três patrulhas da GNR.

Além do futebol, o jovem era estudante do Ensino Superior em Idanha-a-Nova.

Rodrigo Oliveira vivia a época de estreia como sénior e reforçou o Idanhense no verão. Antes, fez formação no Bairro do Valongo, Académico do Fundão e BC Branco. A Federação Portuguesa de Futebol já enviou condolências à família, clubes e amigos.

«Hoje, é daqueles dias, que preferiríamos não acordar», lê-se na publicação do Idanhense. Por sua vez, o Bairro do Valongo «chora» a perda de um «filho» da casa.