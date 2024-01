Depois de estagiar em Portugal e de fazer um derradeiro jogo de preparação na Tunísia, a seleção de Cabo Verde já está na Costa do Marfim, onde vai jogar a CAN 2023.

A equipa dos «Tubarões Azuis», que inclui vários jogadores que atuam em Portugal – e outros que já passaram por cá – foi recebida com música e danças tradicionais.

Pelas imagens divulgadas pela Federação Cabo-verdiana de Futebol divulgou as imagens, a seleção lusófona está cheia de boa disposição para começar o torneio.

Cabo Verde está no grupo B, com as seleções do Egito (orientada por Rui Vitória), do Gana e de Moçambique.

A estreia será contra a equipa ganesa, que já venceu a prova quatro vezes e esteve em mais cinco finais. De resto, a missão dos «Tubarões Azuis», olhando para a história, adivinha-se complicada, ou não fosse o Egito um dos candidatos ao título e o país com mais triunfos (sete) na CAN.