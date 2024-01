Depois de bater o Fulham, para a Taça da Liga, o Liverpool tem dez dias até à próxima partida, com o Bournemouth, marado para 21 de janeiro. A equipa vai ter alguns dias de folga, que os jogadores vão aproveitar para recuperar energias.

Os jogadores e o treinador. Jurgen Klopp não revelou muito, na última conferência de imprensa, sobre os planos para esta pausa de inverno, mas a sua felicidade foi visível quando lhe perguntaram o quanto estava ansioso por ela.

«O meu inglês não é bom o suficiente para expressar isso em palavras», disse o técnico alemão, sorrindo.

Para perceber melhor as palavras do técnico alemão, as miniférias previstas foram encurtadas por causa do jogo da Taça da Liga, a meio desta semana.

Antes dessa partida, Klopp tinha-se mostrado favorável a este período de descanso: «vou repetir que os potenciais benefícios para os jogadores são claros, por isso agora temos de os aproveitar ao máximo», afirmou.

Alguns jogadores, como Trent Alexander-Arnold e Dominik Szoboszlai, estão a recuperar de lesões e devem permanecer no centro de treinos do clube.