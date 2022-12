Benfica e Sporting defrontam-se este sábado, às 15h00, numa partida da 12.ª jornada do campeonato nacional de andebol. Pode seguir a partir AO VIVO a partir das 15h00, aqui.



As águias vão tentar acabar com a invencibilidade dos leões na prova. A equipa verde e branca regista dez vitórias e um empate nos 11 encontros anteriores e ocupa o segundo posto com 32 pontos, menos um que o líder FC Porto (tem mais um jogo realizado).



Por sua vez, os encarnados têm 31 pontos e ocupam o terceiro lugar fruto de dez vitórias e um desaire.