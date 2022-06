O Magdeburgo recuperou do choque da derrota diante do Benfica, há quatro dias, na final da Liga Europeia, e festejou esta quinta-feira o título de campeão da Alemanha, considerada uma das melhores ligas do mundo no andebol.

Um título muito festejado pela equipa alemã, considerada por muitos «a melhor do mundo», que via o título interno escapar-lhe há 21 anos, no ano em que já tinha vencido o Campeonato do Mundo de Clubes, derrotando os dois finalistas da Liga dos Campeões, e poucos dias depois da derrota diante do Benfica.

A vitória sobre o HBW Balingen-Weilstetten (31-26), permitiu ao Magdeburgo garantir a conquista do título alemão ainda com três jornadas por disputar, o que também é raro, face à enorme competitividade da liga alemã.